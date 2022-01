Ricoveri: il caso dei positivi asintomatici

Le Regioni non hanno ricevuto circolari dal ministero della Salute relative alla gestione dei casi Covid negli ospedali e alle modalità con le quali questi devono essere conteggiati nei bollettini. Secondo quanto si apprende, un documento in bozza sarebbe circolato a partire dalla serata di ieri negli assessorati alla salute delle Regioni e in commissione salute della Conferenza delle Regioni ma – ribadiscono sia fonti regionali che di governo – non c’è alcuna circolare né al momento saranno effettuate modifiche che andranno ad incidere sull’attuale sistema di conteggio dei casi. Il dibattito sulla questione e l’interlocuzione tra governo e regioni resta comunque aperto e, viene sottolineato, ogni eventuale modifica dovrebbe in ogni caso essere prima essere condivisa con palazzo Chigi.

Secondo il sindacato dei medici dirigenti ospedalieri Anaao Assomed, il nuovo sistema di conteggio dei pazienti ricoverati per Covid, che scorpori i ricoverati per altre cause, richiesto dalle Regioni, rappresenta “un mero espediente di equilibrismo contabile. Un gioco delle tre carte con i cittadini italiani nel ruolo del passante sprovveduto”. Il sindacato sottolinea come gli ospedali siano oggi “pieni di pazienti infetti e poco importa se siano ricoverati per patologie legate al Covid o se hanno scoperto di essere infetti recandosi in ospedale”. Un paziente ricoverato positivo al Sars-Cov-2, spiega in una nota il segretario nazionale Carlo Palermo, “richiede personale dedicato obbligato a lunghe procedure di vestizione e svestizione, così come isolamento in spazi dedicati, da creare appositamente, generalmente riconvertendo altri reparti. Senza contare il blocco delle sale utilizzate per gli accertamenti diagnostici a causa delle procedure di sanificazione e la difficoltà di dimissione in RSA, lungodegenza o domicilio. Tutti motivi che rendono il cambiamento del metodo di calcolo inefficace ai fini della riduzione del carico di lavoro ospedaliero”.

Tutti gli ospedali “hanno evidenti problemi di personale” e “in un’Italia che ha un basso tasso di posti letto per abitanti, la riconversione dei reparti determina limitazioni per il ricovero delle patologie ‘ordinarie'”. Questo avviene, inoltre, in un contesto che vede “personale stremato oltre misura”, “demoralizzato dopo due anni di superlavoro e frustrato di fronte ad ostilità ed aggressioni”. Il “gioco dei vasi comunicanti”, prodotto dalla riconversione di interi reparti e dallo stop a attività non urgenti “porta acqua alla pandemia parallela delle prestazioni rinviate e causa di future malattie”: questa la conclusione dell’Anaao, che chiede al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di intervenire.