Preso al porto il catanese ricercato per usura

PALERMO – I finanzieri di Palermo hanno arrestato un 53 enne di Caltagirone, passeggero della nave di linea proveniente da Genova e destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso, nei primi di novembre 2021, dalla Procura presso la Corte d’appello di Catania.

L’uomo è gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per usura, in concorso con altri, emessa dall’autorità giudiziaria e non eseguita perché risultava irreperibile. Stava rientrando a Caltagirone, al termine di un viaggio di lavoro all’estero. Una volta sbarcato a Palermo, però, i finanzieri, individuata la vettura sulla quale stava viaggiando, lo hanno fermato e portato sino a Caltagirone, al suo domicilio, per l’espiazione della misura cautelare.