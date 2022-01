Obbligo vaccini, Cga Sicilia indaga su legittimità

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana chiede a un collegio composto dal segretario generale del ministero della Salute, dal presidente del Consiglio superiore della sanità operante presso il ministero della Salute e dal direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria la “verifica della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale”.

Diversi i quesiti: modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla basa dell’anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all’utenza test pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il corredo genetico individuale può influire sulla risposta immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino); chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus; le modalità di raccolta del consenso informato.

Il collegio incaricato dell’istruttoria dovrà inoltrare una dettagliata relazione, alla quale dovranno essere allegati i documenti di riferimento, entro il 28 febbraio. Il Cga ha disposto, nell’ordinanza pubblicata ieri che “l’Organo incaricato dell’istruttoria dovrà intervenire, nella sua completezza o con delega a uno solo dei componenti, all’udienza camerale del 16 marzo, alle ore 9. Il Cga sta valutando l’appello, proposto da un tirocinante, iscritto al terzo anno del corso di laurea d’Infermieristica, non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie perché non si è sottoposto al vaccino per il Covid, contro l’università i Palermo per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar.