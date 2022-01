Presidente: 56 voti per Di Matteo

Si va al buio alla quinta votazione per eleggere il presidente della Repubblica. A vuoto anche la quarta, con il quorum sceso a 505 preferenze. Salgono i voti per il bis di Mattarella, 166 dai 125 di ieri. “Sono di stima, non è disponibile”, dice Matteo Salvini.

Il centrodestra ha dichiarato l’astensione ed è arrivato a 441. Sono state 261 le schede bianche. Voti pure per il pm palermitano Nino Di Matteo (56), Manconi (8), Cartabia (6). In campo restano anche Draghi (5), Amato (4), Casini (3), Belloni (2).

Nella notte si riunisce il vertice del centrodestra. Salvini punta a una soluzione per eleggere il presidente domani: “Un nome che tenga unita anche la maggioranza di governo. Ho visto persone di altissimo livello, personalità al di fuori della politica, apprezzate a livello nazionale e internazionale”, sostiene. Dopo il vertice atteso un contatto con Enrico Letta. Draghi intanto ha chiamato Berlusconi, ma solo per augurargli di rimettersi presto, dicono da Fi.