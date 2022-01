Penalizzazione Catania: Tfn rinvia

Decisione posticipata. Il tribunale federale nazionale, nella seduta odierna, ha rinviato al 15 febbraio la decisione relativa al nuovo deferimento del Calcio Catania e alla ulteriore penalizzazione in classifica del club rossazzurro.

Questo il testo dell’ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, preso atto dell’intervenuto fallimento della società Calcio Catania Spa in data 22 dicembre 2021; preso atto che il Tribunale fallimentare ha autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa sino alla data del 28 febbraio 2022; preso altresì atto che la società sta regolarmente disputando il campionato di competenza, rinvia la trattazione del procedimento alla data del 15 febbraio 2022, ore 12:00, in modalità videoconferenza, disponendo la comunicazione della presente ordinanza alla Procura Federale e alla società Calcio Catania Spa presso il domicilio dell’avv. Augello e presso il domicilio dei curatori fallimentari, mandando alla Segreteria di acquisirne dagli uffici della Lega Pro nominativi e domicilio”.