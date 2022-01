Positivo al test Covid un siciliano su 4

Sono 12.425 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 9.248. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 45.921 test, con il tasso di positività che scende dal 32 al 27%. Ventiquattro i decessi (relativi a diversi giorni), più di 1.200 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverate 137 persone (+2).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati in base alla provincia: 2.737 a Catania, 2.439 a Palermo, 1.803 a Messina, 1.472 a Siracusa, 1.374 a Ragusa, 897 a Trapani, 698 a Caltanissetta, 647 ad Agrigento, 358 a Enna.

In tutta Italia sono 197.552 i nuovi positivi. Ieri erano stati 108.304. Le vittime sono 184, in calo rispetto a ieri, quando erano state 223. Effettuati 1.220.266 test (ieri 492.172), il tasso di positività è al 16,2%, in calo rispetto al 22% di ieri.

Sono 1.557 i pazienti in terapia intensiva, 58 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 154. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.930, ovvero 339 in più rispetto a ieri. Sono 1.818.893 gli attualmente positivi, 144.822 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.281.297 e i morti 138.881. I dimessi e i guariti sono 5.323.523, con un incremento di 52.529 rispetto a ieri.