NOTO (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato in flagranza una coppia di conviventi poiché sottoposti a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 11 dosi di cocaina, 8 di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.