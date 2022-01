CATANIA – In esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Catania, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 26 anni. L’uomo, già ristretto ai domiciliari, dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.