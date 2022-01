Lipari: no a Green pass e restrizioni anti-Covid

LIPARI – Gli isolani hanno presentato un centinaio di denunce per “dire no al Green pass e a tutte le restrizioni per la pandemia”. Ma ribadiscono “non è una protesta no vax”. Il numero degli esposti è lievitato da giovedì pomeriggio quando è scattata la manifestazione pacifica davanti alla stazione dei carabinieri. L’iniziativa è stata voluta dal Comitato eoliano per la tutela dei diritti fondamentali, presieduto da Gianluca Corrado, avvocato. “Chiediamo giustizia – dice – per la fallimentare gestione della pandemia e l’inutile Green pass che, pur in assenza di ogni evidenza scientifica ed empirica, sta limitando, senza alcuna giustificazione giuridica, i diritti fondamentali di milioni di italiani. Ci auguriamo che la magistratura possa ascoltare l’urlo di dolore che si solleva ormai in tutto il Paese innanzi a quella che viene vissuta da milioni di cittadini come una vera e propria eversione dell’ordinamento Costituzionale”.