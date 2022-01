In Sicilia a scuola giovedì? Dipende dalla task force

Si riunirà domani, alle 10.30, la task force per decidere se riaprire da subito le scuole in Sicilia. L’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla che coordinerà l’incontro, ha ipotizzato una proroga di altri due giorni delle vacanze natalizie dunque fino a domenica, la decisione dipenderà dall’analisi della curva epidemiologica del Covid. Alla riunione parteciperanno l’assessore alla Salute Ruggero Razza, i dirigenti dell’ufficio scolastico regionale, il prof. Gianni Puglisi per gli atenei dell’Isola, una rappresentanza degli studenti.