Commissione d’inchiesta su Denise, primo ok alla Camera

“Abbiamo appena approvato definitivamente in commissione il testo per istituire la commissione d’inchiesta sulla scomparsa di #DenisePipitone. Un grande passo in avanti. Ora verrà trasmesso all’aula della Camera dei deputati e spetterà alla conferenza dei capigruppo calendarizzarlo. Come la sua famiglia e tanti cittadini, ci auguriamo molto presto per fare chiarezza sul caso dopo oltre 17 anni”. Così annuncia in un post il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia.

Soddisfatti anche i deputati Lega in commissione Affari costituzionali della Camera Igor Iezzi (capogruppo), Simona Bordonali, Flavio Di Muro, Ketty Fogliani, Cristian Invernizzi, Laura Ravetto, Alberto Stefani, Gianni Tonelli, Edoardo Ziello: “Avanti con la commissione d’inchiesta sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone. Bene l’approvazione in I commissione alla Camera del provvedimento necessario per la sua istituzione. Ci auguriamo ora tempi brevi in Aula affinché il Parlamento possa presto contribuire a dare il proprio contributo per raggiungere la verità”.