Giovani si appartano, scoppia rissa tra famiglie

BELMONTE MEZZAGNO (PALERMO) – E’ di due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta a Belmonte Mezzagno. Una rissa tra due nuclei familiari in via Piersanti Mattarella è finita nel sangue; due persone coinvolte nella lite sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco.

I due feriti, che secondo i medici dell’ospedale Civico non sarebbero in pericolo di vita, sono padre e figlio. La rissa, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe scoppiata per futili motivi: due giovani che si erano appartati sono stati scoperti da uno zio della ragazza che avrebbe redarguito in modo energico il giovane.

Il rimprovero ha innescato una accesa discussione e la reazione violenta del ragazzo. La lite, nella quale sono intervenuti altri componenti della famiglia, sarebbe poi sfociata nella sparatoria. I colpi di pistola avrebbero raggiunto il ragazzo e il padre. I carabinieri stanno accertando chi avrebbe sparato