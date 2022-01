A San Gregorio 210 positivi: mai così tanti

SAN GREGORIO (CATANIA) – Nell’ultimo report dell’Asp di Catania si registrano 210 abitanti di San Gregorio contagiati: mai una cifra così alta dall’inizio della pandemia, ma solo uno di loro è ospedalizzato. Di recente San Gregorio ha registrato un’altra vittima per Covid e il sindaco, Carmelo Corsaro, continua a lanciare messaggi affinché i cittadini si proteggano.

“I dati ufficiali – spiega – li abbiamo, ma ho la percezione che non rispecchino la nostra realtà e i contagiati siano molti di più. Nell’età scolare l’incidenza è di 25 casi, tutti domiciliati. Ormai è noto ai siciliani che gli studenti rientreranno a scuola giovedì 13 gennaio prossimo. Il governo regionale ha esteso le vacanze natalizie di ulteriori tre giorni, ma non è da escludere che questo periodo si prolunghi ulteriormente”.

Ma c’è anche altro: “Il sistema di raccolta rifiuti messo in piedi dall’Asp per i contagiati è al collasso, la struttura non riesce ad essere puntuale nella raccolta. Al momento non esponete i vostri rifiuti per evitare di mettere a rischio gli operatori”.