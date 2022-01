L’europarlamentare M5s Dino Giarrusso si candida alla presidenza della Regione siciliana. Lo ha annunciato nel corso della trasmissione “L’aria che tira” su La7 . “La crisi irreversibile del governo Musumeci e il suo fallimento sono sotto gli occhi di tutti – ha detto il catanese -. Nei giorni scorsi ho ricevuto non centinaia ma migliaia di richieste, da parte di cittadini siciliani di ogni credo politico, di candidarmi alla presidenza della Regione per dare alla Sicilia un’autentica chance di cambiamento. Auspico naturalmente che ci siano primarie quanto più larghe possibili, auspico che si coinvolgano dapprima gli iscritti del Movimento per scegliere il nostro candidato, e poi tutti gli elettori di uno schieramento avverso alle destre per avere un candidato di coalizione condiviso e una squadra di alto livello che possa davvero vincere e cambiare la politica isolana”.

Il Movimento per ora prende le distanze: “In merito alle dichiarazioni di Giarrusso che si è detto disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione siciliana durante la trasmissione L’Aria che tira, si chiarisce che si tratta di un’iniziativa assolutamente personale non concordata con i vertici del Movimento. Non sono ancora decise le modalità delle candidature e qualsiasi anticipazione in questo senso risulta fuori luogo”.