RAGUSA – Fuoriuscita di gas metano, questa mattina, in via ing. Migliorisi, alle spalle dell’ospedale Civile, a seguito di alcuni lavori di scavi. Sul posto i Vigili del fuoco e la ditta manutenzione rete metano. L’odore di gas è stato avvertito in gran parte della città. Tante le chiamate alla sala operativa dei pompieri da parte di cittadini preoccupati. Alcuni residenti nella zona hanno precauzionalmente lasciato per qualche ora la propria abitazione.