“Diego ha aperto la porta al fratello, non s’aspettava che fosse armato”

La Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha conferito l’incarico al medico legale per effettuare l’autopsia sulle quattro vittime della strage di contrada Safarello a Licata. Il medico legale comincerà già oggi con gli esami che verranno effettuati nella camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma appare improbabile che possano essere ultimati in giornata.

I carabinieri della compagnia di Licata hanno, intanto, accertato che anche Diego Tardino, il quarantaquattrenne ucciso assieme alla moglie e ai due figli di 15 e 11 anni dal fratello Angelo poi morto suicida, aveva una pistola regolarmente detenuta. L’arma però è rimasta all’interno della cassaforte, nella sua abitazione di campagna. La vittima, di fatto, non s’aspettava che il fratello più grande fosse armato e ieri mattina, di buon’ora, gli ha aperto tranquillamente la porta di casa.

Gli investigatori non sono riusciti ad aprire la cassaforte di Diego Tardino e hanno chiamato, in serata, i vigili del fuoco e un fabbro. All’interno è stata trovata una pistola regolarmente detenuta dalla vittima. L’uomo aveva anche un fucile, trovato in casa, e una vecchia carabina. Angelo Tardino, 48 anni, che dopo aver ucciso il fratello, la cognata e i due nipotini si è tolto la vita aveva invece 4 armi, anche queste regolarmente denunciate.

Intanto, oggi sono stati posti fiori bianchi sul banco di Alessia Tardino, 15 anni, al liceo Linares di Licata. A deporli sono stati i docenti e i compagni di classe, la II B, che, in segno di lutto, hanno indossato dei vestiti neri e hanno dedicato momenti di raccoglimento e riflessione sulla tragedia. Qualcuno, invece, sul cancello dell’istituto scolastico ha lasciato un mazzo di fiori e il messaggio: “Ciao Alessia, Vincenzo, Alessandra e Diego”.

In una nota, i parroci di Licata scrivono come “riaffiora il dramma di Caino, specchio di una società malata e confusa che cerca il profitto calpestando il diritto alla vita. Come comunità ecclesiale non possiamo tacere; abbiamo il dovere di annunciare il Vangelo della misericordia, del perdono, del rispetto per la vita, dal suo nascere al suo naturale compimento, di affermare, soprattutto, il primato dell’essere sull’avere”.

I sacerdoti Pino Agozzino, Tommaso Pace, Salvatore Licata, Leopoldo Argento, Gaetano Vizzi, Stefano Principato, Salvatore Cardella, Angelo Fraccica, Francesco Burgio e Giovanni Scordino proseguono: “A nome di tutte le comunità parrocchiali di Licata, esprimiamo il nostro profondo cordoglio e affidiamo al Dio della misericordia e dell’amore questi nostri fratelli e sorelle che, oggi, hanno tragicamente concluso la loro vita terrena, assicurando la nostra preghiera e vicinanza a quanti sono stati colpiti dal grave e pesante lutto”.