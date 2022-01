Comitato festa S. Agata, prima volta di una donna

CATANIA – Stilista, imprenditrice e devota di Sant’Agata: è Mariella Gennarino, 48 anni, il nuovo presidente del Comitato per i festeggiamenti agatini. Prende il posto di Riccardo Tomasello.

L’annuncio è arrivato questa mattina durante una conferenza stampa in arcivescovado, alla presenza dell’arcivescovo di Catania, monsignor Salvatore Gristina, e del sindaco Salvo Pogliese. “Una scelta innovativa e all’insegna della discontinuità che la stessa Agata avrebbe apprezzato”, ha detto l’arcivescovo Gristina. Sono stati resi noti i nomi dei membri del nuovo comitato: Rosalba Panvini, Grazia Manuela Banna, Santa Barresi, Maurizio Magnano San Lio, Ettore Mastrojeni, Salvo Lo Giudice.

A causa dell’emergenza Covid non è stato ancora ufficializzato il programma dei festeggiamenti. “Valuteremo passo passo – ha spiegato il sindaco Pogliese – al momento non siamo in grado di allestire un calendario di eventi; purtroppo l’emergenza pandemica condiziona tutto”. Per il toto arcivescovo, successore di mons. Gristina, circola con insistenza il nome del pugliese Luigi Renna.