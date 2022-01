CINISI (PALERMO) – E’ stata salvata dai forestali del distaccamento di Carini, dai carabinieri e dai vigili del fuoco una donna di 82 anni che si era smarrita sul monte Pecoraro. La pensionata era uscita per una passeggiata, ma in serata si era smarrita tra i sentieri del bosco. Grazie alle indicazioni fornite dall’anziana al cellulare e la conoscenza della montagna la pattuglia dei forestali sempre in contatto con la sala operativa dopo due ore di ricerca sono riusciti a trovare la donna infreddolita e spaventata ma in buone condizioni. Una volta rifocillata è stata accompagnata a casa.