CATANIA – Travolge una donna di 90 anni e si dà alla fuga, tra l’altro privo di assicurazione e senza patente per essergli stata revocata 8 anni fa. Dopo una serie di controlli effettuati a Librino, la polizia è risalita ad un giovane che è stato denunciato per omissione di soccorso. Sul posto è intervenuta l’ambulanza, contattata da alcuni passanti, che ha trasportato l’anziana in ospedale. All’investitore, a cui sono state elevate diverse sanzioni, è stata sequestrata l’auto.