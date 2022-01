Catania, il drive-in per i tamponi si sposta al Maas

CATANIA – “Da lunedì prossimo il drive-in di Catania di via Forcile sarà spostato nella sede dei Mercati agroalimentari Sicilia (Maas) di contrada Jungetto e in via Forcile resterà solamente il servizio rivolto ai tamponi programmati per chi deve avere un provvedimento di fine isolamento”. L’annuncio arriva dal commissario per l’emergenza Covid di Catania Pino Liberti. “La stessa attività sta per partire a Gravina di Catania e a Misterbianco”.

Liberti lancia una proposta: “Chiedo al dirigente dell’ufficio provinciale scolastico e ai dirigenti dei plessi scolastici di contattarci. Se vorranno andremo per le scuole a vaccinare i ragazzi che vorranno farlo, ovviamente dopo aver ottenuto il consenso di entrambi i genitori”.