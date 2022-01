Bronte: scippa collanine ad anziana, video lo incastra

I carabinieri di Bronte e Adrano hanno arrestato un 55enne di Adrano per rapina aggravata. L’uomo, la mattina del 7 novembre scorso, a Bronte ha sorpreso alle spalle una 77enne che camminava a piedi in via Monsignor Saitta, l’ha strattonata da una spalla e le ha strappato con forza due collanine d’oro. Poi è fuggito per le vie circostanti. L’anziana per lo scippo ha riportato escoriazioni al collo.

I carabinieri hanno subito attivato le indagini acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona riuscendo a identificare l’autore noto ai colleghi di Adrano, comune dove l’indagato risiede e dov’era tra l’altro sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia. Il 55enne è stato portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.