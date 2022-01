Boato di notte: esplode bomba a Cassibile

SIRACUSA – Un piccolo ordigno rudimentale è stato fatto esplodere la notte scorsa, poco dopo l’una, davanti a un autolavaggio a Cassibile, rione di Siracusa a quindici chilometri dal centro della città. A lanciare l’allarme sono stati i residenti svegliati dal forte boato.

La deflagrazione ha danneggiato l’ingresso della struttura. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini degli impianti di video sorveglianza della zona. Ieri in prefettura a Siracusa si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per discutere di ‘avvertimenti’ avvenuti ad Augusta.