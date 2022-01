“Perdere e perderemo”: muore ‘patron Borlotti’

L’attore Camillo Milli è morto a Genova a 91 anni. Era famoso soprattutto per il ruolo del presidente Borlotti, patron della Longobarda nel film cult “L’allenatore nel pallone”, con protagonista Lino Banfi. Famose alcune frasi del personaggio come “perdere, e perderemo”, o lo scambio finale con Oronzo Canà: “Lei è un disoccupato”, “E lei è un cornuto”.

Nato a Milano, Milli aveva lavorato in teatro specializzandosi nel repertorio di Carlo Goldoni. recitando anche accanto a Dario Fo. Al cinema è stato caratterista in numerosi film (“In nome del Papa Re”, “Il marchese del Grillo”, “Fantozzi contro tutti”). Fino a L’allenatore nel pallone, in cui faceva la parodia dei ruspanti presidenti dell’epoca.