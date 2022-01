Attacco al pullman del Palermo, individuati

Sono stati individuati dalla polizia e denunciati i due tifosi del Catanzaro autori ieri sera dell’aggressione al pullman della squadra di calcio del Palermo che oggi gioca contro i calabresi nel campionato di serie C. I due hanno danneggiato il pullman, oggetto di un attacco a pochi chilometri dall’hotel che ospita la squadra.

Mentre il mezzo con i giocatori e lo staff a bordo era temporaneamente in sosta in due si sono avvicinati colpendo ripetutamente con caschi e bastoni i vetri e la fiancata. Le stesse persone hanno poi seguito e superato in auto il pullman per poi attenderlo e tornare a colpire ancora, mandando in frantumi una vetrata. Nessuno dei calciatori o dello staff rosanero è rimasto ferito.

Subito dopo l’accaduto la polizia si è recata nell’hotel, nel quartiere Lido, per acquisire le prime informazioni. Saputo il modello dell’auto sulla quale si trovavano i due, il colore e il numero di targa, gli agenti della Digos e delle volanti hanno iniziato le ricerche. Gli investigatori hanno individuato la vettura nei pressi di un ristorante del quartiere Fortuna di Catanzaro. Nel locale i poliziotti hanno trovato due giovani che sono stati accompagnati nel commissariato di Catanzaro Lido per accertamenti. Alle strette, i giovani si sono assunti la responsabilità dell’accaduto e sono stati denunciati.