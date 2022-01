Armi tra gli addobbi di Natale

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri di Caltagirone hanno arrestato una coppia di coniugi, lui 33 anni e lei 30, per concorso in detenzione abusiva di armi e munizionamento e ricettazione. In uno sgabuzzino di una casa disabitata in loro uso militari dell’Arma hanno trovato, tra le decorazioni natalizie, una rivoltella 357 magnum e un fucile calibro 12 con le canne mozzate e il calcio ‘ridotto’ e 127 cartucce.

Le armi, che avevano il numero di matricola cancellato, saranno sottoposte ad accertamenti balistici da carabinieri del Ris di Messina. La coppia di coniugi, dopo l’arresto, è stata condotta in carcere: la donna a Catania e l’uomo a Termini Imerese.