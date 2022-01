ACATE (RAGUSA) – Tonnellate di plastica dismessa dalle serre nella spiaggia di Marina di Acate. La Capitaneria di porto ha sequestrato 62mila metri quadri di spiaggia nella zona della frazione balneare di Acate. Le dune di sabbia si estendono per sette chilometri e si trovano a ridosso delle serre. Tra i rifiuti ci sono anche paletti in cemento, elettrodomestici, carcasse di piccole imbarcazioni. Un fascicolo, contro ignoti, è aperto per disastro ambientale e discarica abusiva, oltre che per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo.