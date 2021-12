Tamponi a Catania anche l’1 gennaio

CATANIA – Tante terze dosi ma soprattutto un aumento esponenziale di tamponi sono stati registrati nel Catanese. Nei primi tre giorni della settimana nell’hub di San Giuseppe La Rena sono stati somministrati oltre 3.500 vaccini, più di 2.800 ad Acireale e oltre 600 nel punto allestito al piano terra del municipio del capoluogo etneo.

drive

Impennata anche per i tamponi: nei due ‘drive in’ di Catania e Acireale in tre giorni ne sono stati eseguiti oltre 9.000. La percentuale di positivi è di circa il 10%. Visto l’aumento delle richieste di vaccinazione è stato deciso di tenere aperti i punti vaccinali anche nei giorni festivi. Nessuno stop dunque per la giornata di Capodanno e niente orario ridotto alla vigilia negli hub di Catania, Acireale, Caltagirone, Sant’Agata Li Battiati, Misterbianco e Caltagirone. Per fare fronte alla richiesta di tamponi, in alcuni comuni saranno realizzati dei drive in temporanei. L’attivazione è prevista in vari step.