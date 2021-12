Svuotano serbatoio tir, ma finiscono in manette

CATANIA – Un 40enne e una 27enne, entrambi catanesi, sono stati arrestati in flagranza di reato perché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Ai carabinieri non è passata inosservata la strana posizione di una Lancia Y che, in senso contrario a quello di marcia, era posteggiata a ridosso di un Tir in un’area di sosta lungo l’asse dei servizi, nei pressi di un distributore di carburante.

Insospettiti, i militari dell’Arma hanno controllato i due che sono stati colti da un’irrefrenabile agitazione, ancor più motivata dal fatto che l’uomo aveva le mani sporche di gasolio ed emanava un forte odore dagli indumenti indossati. Dietro un cespuglio erano nascosti quattro bidoni pieni di carburante ed un tubo di gomma di due metri.

Nel giro di pochi minuti, i carabinieri hanno rintracciato l’autista del mezzo pesante che, incredulo, ha confermato l’ammanco dal serbatoio di oltre 120 litri di gasolio. Ad ulteriore riscontro dell’attività, i militari sono riusciti ad acquisire alcune immagini del sistema di videosorveglianza che immortalavano il ladro di gasolio e la donna che agiva da vedetta.