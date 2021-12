Super green pass al lavoro: si va verso il no

Via la quarantena per i vaccinati con booster o con 2 dosi da meno di 4 mesi che vengano a contatto con un positivo, se asintomatici. Sarebbe questo l’orientamento del governo espresso nella cabina di regia che precede il Cdm per fare il punto sul Covid.

Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da oltre 4 mesi la quarantena scenderebbe da 7 a 5 giorni, con tampone negativo. Per chi non è vaccinato resterebbe di 10 giorni. Ma dovrebbero portare la mascherina Ffp2 per almeno una settimana. Non sarebbe passata invece la richiesta dei governatori di introdurre il super green pass sui luoghi di lavoro, a causa dei dubbi manifestati dalla Lega.

Intanto una circolare del Viminale dispone controlli intensificati per Capodanno per verificare il rispetto delle ultime disposizioni anti Covid come il divieto di feste nei locali e all’aperto, per paura di assembramenti, e l’obbligo di mascherina.