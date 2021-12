Spacciavano cocaina a domicilio: arrestati

CATANIA – Due uomini residenti a Motta Sant’Anastasia sono stati arrestati dai carabinieri della squadra “Lupi” per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due erano attivi spacciatori di cocaina a domicilio, attività che svolgevano con il cellulare mediante un’applicazione di messaggistica. I malviventi non avevano fatto i conti con i carabinieri che li hanno visti in via

Tenente Fiorito a bordo di una Jeep Renegade.

Scesi dall’auto ed alla vista dei militari dell’Arma, i due soggetti sono scappati, lanciando un pacchetto di fazzoletti. Una volta bloccati, i carabinieri hanno trovato 18 dosi di cocaina, delle quali 16 proprio all’interno di quel pacchetto di fazzoletti e la somma di 220 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

A seguito di una successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 100 grammi di cocaina in pietra, che sottoposta ad analisi di laboratorio è risultata sufficiente per la suddivisione in 489 singole dosi, nonché materiale per il confezionamento al dettaglio ed un bilancino elettronico di precisione. I due sono stati rinchiusi nel carcere catanese di piazza Lanza.