La polizia ha arrestato un siracusano di 32 anni che aveva diverse piante di marijuana in casa. L’uomo, che è stato posto ai domiciliari, utilizzava uno stanzino per la coltivazione della droga. Sono state sequestrate 4 piante e barattoli con altri 100 grammi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento. La stanza era stata allestita come una vera e propria serra con un impianto di aerazione.