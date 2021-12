Controlli anti-Covid in metro

I carabinieri di Catania Fontanarossa e di Misterbianco ha svolto un servizio di 6 giorni, finalizzato al controllo della certificazione “green pass” oltre che al rispetto dei già noti obblighi comportamentali e dell’utilizzo delle mascherine di protezione. In tale contesto, tra gli altri, hanno riscontrato e sanzionato i titolari di una barberia in via Palermo ed di un ristorante in viale Kennedy perché privi della prevista certificazione, per la medesima motivazione, due persone controllate all’interno della stazione metropolitana di San Nullo. Nel corso del servizio sono state inoltre sottoposte a controlli 98 attività commerciali e 497 persone, con contestuale sanzionamento amministrativo ai trasgressori per complessivi 1.600 euro.