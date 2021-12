Sicilia: record di nuovi positivi, ma gli ospedali reggono

Record di positivi al Covid in Sicilia: sono 3.729 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, in netto aumento rispetto ai 2.819 di ieri. In salita anche il numero dei tamponi effettuati, 55.631, con il tasso di positività che passa dal 5,6 al 6,7%. Sei i morti, 638 i guariti. Sul fronte ospedaliero sono 792 i ricoverati (+19), dei quali 89 in terapia intensiva (+1).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 984 a Palermo, 957 a Catania, 478 a Messina, 339 a Trapani, 279 a Siracusa, 271 a Enna, 217 a Caltanissetta, 172 a Ragusa, 32 ad Agrigento.

In tutta Italia sfiorati i 100 mila nuovi positivi: sono 98.020, ieri erano stati 78.313. Le vittime sono 136 , mentre ieri erano state 202. Effettuati 1.029.429 test (ieri 1.034.677), il tasso di positività sale al 9,5% (ieri 7,57%).

Sono 1.185 i pazienti in terapia intensiva, 40 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 126. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.578, ovvero 489 in più. Sono 674.865 gli attualmente positivi, 75.997 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.854.428 e i morti 137.091. I dimessi e i guariti sono 5.042.472, con un incremento di 21.871 rispetto a ieri.