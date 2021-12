Muore di Covid, i parenti picchiano gli operatori del 118

GELA (CALTANISSETTA) – A Gela i parenti di una paziente di 74 anni deceduta per Covid hanno danneggiato un’ambulanza e picchiato gli operatori del 118 che erano andati a soccorrere la loro congiunta. E’ successo nel tardo pomeriggio in via Lecce, dove l’equipaggio “Charlie 6” si era recato per l’intervento di soccorso.

Gli operatori sarebbero arrivati sul posto in 10 minuti. Ma è finita male. La paziente è deceduta e i familiari hanno rotto i finestrini e parabrezza del mezzo e picchiato gli operatori. Uno di loro, l’autista soccorritore, al quale sono stati rotti anche gli occhiali, è stato preso a pugni al volto e adesso è al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele.

La polizia lavora per identificare i responsabili. Adesso, se ve ne fosse bisogno, occorrerà attendere l’arrivo di un’ambulanza da Niscemi o da Butera per sostituire quella guasta. Tutto questo in un momento in cui la città conta quasi mille positivi.