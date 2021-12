Sicilia, 1° caso di omicron: “Ma tutto sotto controllo”

“Nei laboratori regionali del Cqrc di Palermo è stato sequenziato, anche in Sicilia, il primo caso di variante omicron. Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro sistema di sorveglianza epidemiologica”. L’annuncio arriva dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che aggiunge: “Si tratta di un uomo con doppia vaccinazione e, anche per questa ragione, solo con lievi sintomi e isolato al domicilio. La macchina della prevenzione ha provveduto a effettuare il tracciamento tempestivamente”.

Musumeci rassicura: “Anche con la scoperta di questa nuova variante è tutto monitorato e sotto controllo. Il contagiato è quasi asintomatico. Servono prudenza e rispetto delle regole, se vogliamo trascorrere un Natale senza ulteriori restrizioni. Ci dovrà essere qualche sacrifico ma serve per non far chiudere gli operatori commerciali e soprattutto a non far tornare ciascuno di noi nella difficoltà del lockdown di cui ancora conserviamo vivo il ricordo”.