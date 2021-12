I militari della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato 3 milioni di luci a led natalizie stoccate in un esercizio commerciale di Misterbianco, importate da un paese extra UE; per il titolare del negozio previste sanzioni amministrative sino a 60.000 euro. Le catene luminose, vendute da un cinese, non erano state sottoposte ai rigorosi controlli imposti dalla normativa comunitaria ed italiana.