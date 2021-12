Segue il figlio e fa arrestare lo spacciatore

I carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato un cingalese di 17 anni ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari si sono recati in Via Francesco Cilea laddove un genitore era riuscito autonomamente a rintracciare il proprio figlio 16enne dopo averne denunciato l’allontanamento solo il giorno prima. L’uomo in particolare, dopo aver localizzato il figlio, lo ha discretamente seguito per le vie del centro vedendolo entrare in un palazzo e poi affacciarsi da uno dei balconi. Durante l’ispezione dell’appartamento dove viveva il cingalese di 17 anni, i militari hanno trovato nel bagno il minorenne del quale era stata denunciato l’allontanamento che, quindi, è stato riaffidato ai genitori, mentre, ad una più approfondita perquisizione domiciliare è stato trovato un contenitore con 15 grammi di marijuana, due dosi pronte per la vendita al dettaglio, la somma di 137 euro ritenuta provento dello spaccio e il necessario materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Il giovanissimo spacciatore è stato pertanto arrestato ed affidato al centro di prima accoglienza di via Franchetti, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.i.