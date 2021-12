I vigili del fuoco di Patti (Me) sono intervenuti per estrarre dalle lamiere una signora di 83 anni dalla propria vettura che accidentalmente ha perso il controllo ed è uscita fuori strada, mentre percorreva la strada provinciale nuova, direzione Ficarra (Me), ribaltandosi. L’anziana donna è uscita indenne dall’automobile; la stessa è stata subito affidata alle cure del 118 giunto anche sul luogo dell’accaduto. Per lei solo qualche graffio e un po’ di paura