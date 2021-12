Rubano attrezzi di lavoro, la vittima li fa arrestare

CATANIA – I carabinieri della Stazione di Ognina hanno arrestato un romeno di 34 anni ed un 24enne di Trapani per furto aggravato in concorso. Fondamentale la chiamata al 112 di un cittadino che notava due persone che si allontanavano in via Martino Cilestri con una cassetta di attrezzi in metallo ed un borsone.

L’uomo ha riferito agli investigatori che mentre era impegnato nell’esecuzione di alcuni lavori edili in via Firenze è stato “alleggerito” degli attrezzi che si trovavano sul furgone. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.