Ruba una macchina, ma il Gps lo inchioda

GRAMMICHELE (CATANIA) – I carabinieri di Grammichele hanno denunciato un 28enne perché ritenuto gravemente indiziato di ricettazione e danneggiamento.

I militari hanno ricevuto la denuncia di un 58 enne che ha segnalato il furto della propria Fiat Punto, incautamente posteggiata con le chiavi inserite nel quadro davanti a una rivendita di tabacchi. L’auto è stata subito localizzata grazie al Gps, tanto che i carabinieri hanno notato l’auto in via Turati. In strada c’era anche il 28enne impegnato a manomettere il Gps perché consapevole della sua capacità di trasmissione del segnale. La macchina è stata restituita al legittimo proprietario.