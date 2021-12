Ruba in un furgone, carabiniere lo fa arrestare

CATANIA – Un giovane di 26 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per furto aggravato. Un militare, libero dal servizio, ha notato un uomo in via Filocomo intento a guardare con attenzione negli abitacoli dei veicoli parcheggiati. Improvvisamente il 26enne ha puntato un Fiat “Doblò”, aprendo il portellone laterale e rubando due valigie portaattrezzi.

Il malvivente è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri. Nel frattempo è sopraggiunto il proprietario del furgone e degli attrezzi a cui è stata restituita la refurtiva.