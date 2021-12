Preso ladro seriale nei centri commerciali

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato un catanese di 24 anni accusato di furto aggravato. La zona che il giovane aveva scelto per i suoi colpi era quella puntese, allettante per la presenza dei centri commerciali. Però, l’occhio vigile delle numerose telecamere poste nei centri commerciali dove il giovane agiva ogni settimana circa, lo hanno incastrato. Il 24enne era sempre munito della sua borsa schermata per colpi nei negozi di elettronica o in quelli d’abbigliamento.

Così i militari, acquisite le varie denunce di furto subite dai negozianti, dalle immagini sono riusciti a individuare il ladro, riconoscendolo anche per i suoi precedenti giudiziari. Hanno così scoperto che il ladro utilizzava uno strumento per privare gli abiti dei dispositivi antitaccheggio, ma si avvaleva anche di un dispositivo elettronico con il quale disattivava le protezioni antifurto di computer portatili o apparecchi elettronici, tutta merce che avrebbe poi rivenduto a ricettatori.

Il valore della refurtiva rubata in sole 5 sortite ammonta a circa 3.000 euro. Il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.