No al vaccino, dottoressa sospesa e poi risarcita

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Il giudice del Tribunale di Termini Imerese ha condannato la Fondazione Giglio di Cefalù al pagamento delle retribuzioni maturate a una dottoressa che era stata sospesa a luglio senza stipendio per non essersi sottoposta al vaccino, obbligatorio per il personale sanitario. Il medico, dipendente del Giglio, aveva rifiutato di fare il vaccino per motivi legati a problemi di salute. Aveva chiesto di essere adibita a mansioni diverse da quelle strettamente sanitarie. E’ stata sospesa invece dal lavoro senza retribuzione.

La donna, assistita dalla Funzione pubblica Cgil, dagli avvocati Pietro Vizzini e Katia Vella, ha impugnato il provvedimento di sospensione davanti al giudice del lavoro di Termini Imerese, con un ricorso d’urgenza.

La Fondazione Giglio replica: “Abbiamo ricevuto da poco l’ordinanza che contiamo di approfondire con il legale che ha rappresentato la Fondazione Giglio. La nostra priorità era ed è di mettere l’ospedale in sicurezza per garantire la sicurezza dei pazienti e degli stessi operatori”.