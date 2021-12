PATTI – Il Tribunale di Patti ha condannato per diffamazione aggravata Giuseppe Fonti Scaffidi , Francesco Latteri e Salvatore Fonti Scaffidi, quest’ultimo commissario del Corpo Forestale Regionale e comandante del Distaccamento di Caronia. I tre avevano scritto commenti sui social nei quali si parlava di Giuseppe Antoci, a quell’epoca presidente del Parco dei Nebrodi, ponendo tutta una serie di considerazioni ambigue sul suo operato e dubbiose in ordine all’agguato del 18 maggio 2016. E’ proprio per queste affermazioni, unite ad altre intese a sviluppare concetti legati al professionismo dell’antimafia ed al carrierismo politico, che la Procura di Patti, coordinata dal procuratore Angelo Cavallo, aveva emesso decreto di citazione a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di tre persone. “Apprendo con soddisfazione – ha dichiarato Antoci – la decisione del Tribunale di Patti che dà la giusta punizione a chi ha tentato di delegittimare diffamandomi. Un segnale anche a tutti coloro che hanno utilizzato false notizie per infangare anche attraverso condivisioni volontarie e scientifiche sui social. Anche per loro cominciano ad arrivare i primi guai giudiziari”.