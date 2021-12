Sarà un derby senza tifosi rossazzurri, quello in programma domenica tra Messina e Catania alle 14.30 allo stadio Franco Scoglio.

La decisione, ormai nell’aria, è arrivata nel pomeriggio: il prefetto della Provincia di Messina ha ordinato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania.

Come per Catania-Palermo, dunque, un’altra sfida siciliana andrà in scena senza i sostenitori ospiti.