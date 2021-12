Natale di solidarietà a Catania

Una mattinata per bambini e famiglie con animazione, giochi, laboratori creativi, musica e balli a tema natalizio, una domenica di solidarietà alla Villa Bellini di Catania con l’iniziativa “Per tutti… un Natale al Centro – #VolontariXCatania” con il patrocinio dell’assessorato comunale alla Famiglia retto da Giuseppe Lombardo.

Le attività sono state ideate e realizzate dai volontari con l’obiettivo di coinvolgere i bambini e le famiglie dei quartieri a più alto tasso di fragilità sociale, per condividere l’atmosfera natalizia, riappropriandosi così anche degli spazi pubblici del centro cittadino.

#VolontariXCatania è stato l’hashtag della manifestazione: il rimando è al quotidiano impegno del volontariato sul territorio che – con l’occasione del Natale – permette di realizzare una piccola vetrina per le associazioni di volontariato e di mostrarle a tutta la cittadinanza nel contesto di un giocoso momento di incontro e convivialità.

“Uno dei tanti esempi di vivere, in maniera inclusiva e serena, il centro storico di Catania e di affrontare con impegno e creatività il dramma delle povertà non ultima quella educativa – ha detto l’assessore Lombardo – purtroppo ancora presente nel nostro territorio e che si è aggravata con la pandemia”.

Questi enti del Terzo Settore che hanno aderito all’iniziativa: C’era Domani Librino – Caritas Parrocchia Resurrezione Del Signore – Catania Sub – Centro Astalli – Clown Senza Frontiere – Club 27 – Cooperativa Ri-Mani – Coordinamento Catanese Di Volontariato – Coordinamento Fir – Ekos Sicilia – Le Aristogatte – Lions Club Zona 13 – Lions Club Zona 14 – Magnavis – Manitese – Misericordia Librino – N.O.G.R.A. – Oratorio Giovanni Paolo II – Oratorio San Filippo Neri – Scout D’europa – Stella Danzante – Talitakum – Terra Amica – Vides Ginestra.

Un’altra iniziativa a Palazzo di città col pranzo di Natale per i meno fortunati. Così anche quest’anno, per la festa del Santo Natale, nella corte di Palazzo degli elefanti, il Centro di Medicina e Chirurgia Catanese, ha offerto decine di pasti caldi per i meno fortunati e altri sono stati consegnati a domicilio dai volontari della parrocchia San Francesco di Paola alla Civita. Tale attività benefica, è stata possibile grazie alla generosità dell’azienda sanitaria, al fattivo contributo di padre Giuseppe Scrivano parroco della stessa chiesa dove operano i volontari, di Maria Cristina Romeo responsabile dell’azienda di ristorazione La Serenissima e di Cynthia Torrisi presidente del Rotary San Gregorio di Catania-Tremestieri Etneo, che assieme alle socie del club service hanno servito i pasti caldi ai meno fortunati.

Il sindaco Salvo Pogliese assieme alla governance del Centro di Medicina e Chirurgia Catanese, ha simbolicamente acceso le luci natalizie dell’albero di Natale posizionato nell’aiuola centrale della corte del Palazzo, abete finemente addobbato anch’esso donato dal Centro di Medicina e Chirurgia, azienda che è stata rappresentata all’evento dalla dott.ssa Alba Murabito. Un momento conviviale nel palazzo di Città, coordinato sotto il profilo organizzativo dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, che si è concluso con il tradizionale scambio di auguri e la solenne benedizione di padre Scrivano.