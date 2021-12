Con un breve videomessaggio sulla sua pagina Facebook, Claudio Fava, attualmente presidente della Commissione regionale antimafia, ha annunciato che si candider√† il prossimo anno a governatore della Sicilia: “Non giro attorno alle parole, mi candido, attraverso le primarie, se ci saranno. Mi candido per rappresentare le forze politiche democratiche e le esperienze di civismo che abbiamo conosciuto in questi anni”. Fava aveva corso per la presidenza della Regione nel novembre 2017.