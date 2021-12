MESSINA – Ci sono anche tre giornalisti assassinati tra le vie messinesi cui sono stati attribuiti nomi, con provvedimento prefettizio, visto il parere favorevole espresso dalla Societ√† di Storia Patria, prive di denominazione a Santa Lucia sopra Contesse. Sono due ex cronisti de L’Ora Mauro De Mauro e Giovanni Spampinato e Maria Grazia Cutuli del Corriere della Sera. Le altre strade prendono il nome di via Comunale Santa Lucia, Strada Campolina, via Beppe Montana il commissario di Polizia assassinato dalla mafia nel 1985, via Emanuela Loi, la poliziotta morta nella strage di via D’Amelio nel 1992 e via Antonino Scopelliti, il magistrato ucciso nel 1991.