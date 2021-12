By-pass al contatore idrico, cinque denunciati a Librino

CATANIA – I carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, unitamente ai colleghi del Nas e del Reggimento Sicilia, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto della criminalità ed alla prevenzione di reati in genere, nonché di verifica agli esercizi commerciali in relazione all’ottemperanza delle norme anti-Covid.

Cinque persone (due uomini e tre donne) sono state denunciate per furto aggravato poiché usufruivano illecitamente del servizio idrico avendo applicato un by-pass al contatore delle rispettive abitazioni di viale Grimaldi.

Ulteriore verifica è stata attuata in una macelleria sita in viale Bummacaro dove due dipendenti sono stati trovati sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale, mentre 51 chilogrammi di prodotti alimentari erano privi di tracciabilità. Per questo motivo sono state elevate sanzioni nei confronti degli impiegati inadempienti con conseguente chiusura dell’attività per un giorno.

Nel corso del servizio sono state identificate 33 persone e controllati 25 veicoli, rilevando 7 infrazioni per mancata copertura assicurativa e mancata revisione.