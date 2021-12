Il Calcio Catania 1946 è fallito

a.c.) Il Calcio Catania Spa 1946 è stato dichiarato fallito. A stabilirlo è la sentenza depositata in tarda mattinata dalla sezione fallimentare del tribunale di Catania.

Non sono bastate, dunque, le attestazioni prodotte ieri dal club rossazzurro a fronte della richiesta di fallimento per insolvenza reiterata dal pm Fabio Regolo.

Il tribunale ha concesso l’esercizio provvisorio e nominato tre curatori: l’avvocato Giuseppe Basile e i commercialisti Enrico Maria Giucastro e Daniela D’Arrigo, entrambi già consulenti tecnici d’ufficio. Spetterà a loro verificare le condizioni per la prosecuzione della stagione agonistica sino a giugno.

Il Catania scenderà comunque regolarmente in campo stasera, alle 21 contro il Monopoli, nella sfida valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C.

“E’ la conferma di una difficoltà che era evidente. Siamo di fronte alla storia del calcio italiano, di un grande club – ha detto Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro – siamo di fronte alla passione di migliaia di tifosi, nella città e nel mondo. Da parte nostra c’è grande preoccupazione, ma anche grande attenzione perché la storia non finisca. Siamo ora in doverosa attesa di valutare per intero la situazione: se si darà l’esercizio provvisorio occorre vedere le disponibilità per la conclusione del campionato”.